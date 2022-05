Doorashada Soomaaliya: Afar caqabad oo Deni sugaya marka uu ku noqdo Puntland

24 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni ayaa lagu wadaa in uu toddobaadkan ku laabto Garoowe, kaddib markii looga adkaaday doorashaddii madaxweynaha Soomaaliya ee ka dhacday Muqdisho.

Halkan ka ogow caqabadaha xalka uga baahan madaxweyne Deni

"Waxaa hor yaalla Madaxweynaha xukuumaddiisa iyo baarlamaanku in ay dib u soo laabtaan. Waxaa hor yaalla khilaafka soo shaac-baxay ee madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa Karaash in la xaliyo; khilaafkaas oo runtii dibadda u soo baxay, waraaqo la iska soo daba saaray, dadkuna aanay jecleysan, shaqo-maalmeedkii dowladdana curyaamiyay. Arrintaasi waxay u baahan tahay in la xalliyo, shaqadii dowladanna la dardargeliyo."