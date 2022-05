Hay'adda Nabad Sugidda: Howlaha ka waawayn magac baddalidda ee hor yaalla Mahad Salaad

Saacad ka hor

Waxaa la iswaydiin karaa arrimaha ugu waawayn ee hor yaalla sarkaalkan ugu sarreeya Hay'adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka, iyada oo durba ay warbaahinta qabsatay hadal haynta in magaca laga badelo hay'adda.

Mukhtaar Roobow

Hadalkaas ayaa ka dambeeyay markii NISA laga dalbaday in ay muddo 48 saacadood ah uga soo war bixiyaan xaaladda Mukhtaar oo loo yaqaanno Abu-Mansuur.

Hadda waxaa meesha ka baxday dowladdii xabsiga u taxaabtay Mukhtaar Rooboow iyo hoggaankii hay'adda Nabad Sugidda ee gacanta ku hayay. Hase yeeshee lama oga in la sii dayn doono iyo in kale.

Kiiska Ikraan Tahliil

Bartamihii sanadkii lasoo dhaafay ee 2021-kii ayuu soo if baxay warka ku saabsan in la waayay Ikraan Tahliil oo ka mid ahayd saraakiisha hay'adda Nabad Sugidda, ilaa haddana meelna laguma sheegin, inkastoo la shaaciyay "in la dilay".