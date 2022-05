Dikumintiyo sir ah oo kashifay “xaqiiqada” xiriir ka dhaxeeya Xamaas iyo Israa’iil

Saacad ka hor

Waxayse qeexday inay mudan tahay in lagu baraarugsanaado inuu jiro "farqi cad oo u dhaxeeya Xamaas iyo Xisbullaah", iyadoo tilmaantay in ururka ay Britain gelisay liiska argagixisada 2019, "uu awoodo inuu falal argagixiso fuliyo iyo weliba kuwo milateri", waa ururka Xisbullaahiye.

Waaxda Bariga Dhexe ayaa waxa ay intaasi ku dartay inay jiraan warar tibaaxaya in Xamaas "ay maleegtay howlgallo argagixiso oo ka dhan ah danaha reer Galbeedka.". Hasayeeshee dhinaca kale ee arrintaas ka soo horjeeday ayaa sheegay "in aanay jirin wax caddaynaya arrintaasi".

"Israa'iil iyo ururka Fatax ayaa waxaa dan ugu jirto in sumcaddda laga dilo Xamaas, iyo in dhibaato loo abuuro taageerayaashooda gudaha iyo dibadda." Waxaana ay waaxdu dhanka kale ka digtay in labadaas dhinac "ay ku talaxtageen arrinta xiriirka ka dhaxeeya Xamaas iyo Iiraan".

Kulan ammaanka loogaga hadlayay oo heersare ah… iyo ujeedada Xamaas

Shirkaas ayaa waxaa ka soo baxay:

Israa'iil dhabtii ma waxay caawisay Xamaas?

Warbixin loo diray kuxigeenka ergada Britain ahna qunsulka guud ee safaaradda Britain ee Tel Aviv ayaa lagu sheegay in "Waxa aan haynay oo dhan waxa uu ahaa war safaaxadda lagu qoray, oo qaarkood lagu sheegay in taageerada Israa'iil ee hore ee kooxaha asalraaca ah ay isu badashay kuwo foolxun."

Warbixinta ayaa waxa ay tilmaantay in maqaal lagu qoray wargeyska Financial Times uu tibaaxayo in Xamaas ugu yaraan ay Israa'iil ka heshay dhiirrigelin 1970-meeyadii gaar ahaan Marinka Qaza xilli ay wadday olole ay ku xakamaynayso saamaynta uu lahaa Ururka Xoraynta Falastiiniyiinta, iyadoo qaar ka mid ah Falastiiyiinta ay u arkeen in Xamaas ay ka shaqaynayso danta Israa'iil.