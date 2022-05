Gabadhii wejiga shoolad kaga qaraxday iyo geedkii ay isku dawaysay

18 Daqiiqadood ka hor

Gabadhani 20 jirka ah ayaa ku riyoonaysay in ay noqoto gabadh dharka xayaysiisa ayaa shil ku dhacay kaga gubatay wejiga bishii nofeembar, 2021.

Maalinkii uu shilka dhacayay, waxay gashay jikada si ay cunto ugu diyaariso qoyskeeda, iyada oo aanan ka warhaynin in hooyadeed ay jikada kusii jirtay oo waxay karinaysay bariis, waxay kadib go'aansatay in ay diyaariso kalluun lagu cuno bariiska, balse ma aysan ka warqabin in hooyadeed aysan xirin shooladda.