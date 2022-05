Badri Cabdicasiis Saalax, ninka Maraykanka hal milyan dul dhigeen oo lagu qabtay xadka Soomaaliya

Saacad ka hor

Xigashada Sawirka, US embassy

Safaaradda Mareykanka ayaa toddobaadkii hore u yaboohday 1 milyan oo doolar cidii keenta xog kasta oo horseedi karta in la soo qabto Mr Saalax oo lagu eedeeyay ka ganacsiga maandooriyaha.

Qaabkii loo soo qabtay ayaan faahfaahin laga bixin islamarkana ma cada in ay jirto cid qaadatay abaalmarintii uu Mareykanak ballanqaaday.

Bayaan ay soo saareen, mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in xog ay ka heleen shacabka ay ku howlgaleen laamaha dambi baarista Mareykanka iyo kuwa Kenya oo iskaashanaya ay Isniintii soo qabteen Saalax.

"Mr Saalax waxa uu ku jiraa xabsiga Nairobi. Xogta lagu soo qabtay Saalax waxa ay jawaab u tahay 26-kii May ee lagu dhawaaqay in abaal-marin lacageed lagu raadinayo macluumaad horseedaya in la xiro, lana maxkamadeeyo Saalax iyo Cabdi Xuseen Axmed," ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.