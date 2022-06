Cilmi-baaris: DNA lagu ogaaday gabadhii xabagtan ruugtay 6,000 oo sano ka hor

Saacad ka hor

Waxaa sidaa laga ogaaday "xanjadii ay ruugtay" ee ay ka tagtay oo ah nooc xilliyadii hore la cuni jiray, taas oo culimada Seyniska u fududeysay in ay soo helaan dhiiggeeda hide-sidaha, oo ay u adeegsadeen sameynta qaab-dhismeedka jirkeeda.

Waxay u badan tahay in midabkeedu uu maariin ahaa, timaheedana ay bunni ahaayeen, indheheedana ay buluug ahaayeen.

Dr Hannes Schroeder oo ka tirsan Jaamacadda Copenhagen wuxuu sheegay in "xanjada" - oo ay u badan tahay in ay tahay xabag ama daamur geed - ay ahayd wax qiimo u leh dadkii hore oo lagana heli karo DNA-gooda, gaar xilliyada aan la heli karin wixii ka haray aadaninii noolaa taariikh hore.

"Waa arrin fiican in la helo hide-side dhameystiran oo bini-aadam ah oo wax kale laga helay oo aan ahayn lafo", ayuu yiri.

Maxaan ka garaneynaa gabadhan?

Waxay aad ugu badan tahay in ay ahayd ugaarato ku nooleyd Qaaradda Yurub, wayna ka yara duwan tahay dadkii ku noolaa bartamaha Scandinavia xilligaas, si la mid ah dadkaas, waxay lahayd midab maariin ah, timo bunni ah iyo indho buluug ah.

Waxaa suuragal ah in ay ka tirsanayd bulshadii ka guurtay Galbeedka Yurub ka dib markii barafka uu ka baaba'ay Waqooyiga qaaraddaas.

Sidey ahayd noolosheeda?

Waxyaabo kale oo la baaray oo DNA-ga ah waxaa lagu ogaaday in ay ku nooleyd Syltholm ee ka tirsan Lolland - Jasiirad ku dhextaalla badda Baltic ee Denmark. Hide-sidaha waxaa laga ogaaday in ay cuni jireen boolanboolada hilibkeeda.

"Waa xilligii ugu fogaa ee lagu noola nawaaxiga Denmark, natiijada baaritaanka taariikh-yahannadana waxaa lagu ogaaday in dadkii ku noolaa halkaa ay si weyn ugu tiirsanaayeen duurjoogta, xilligii la ahaa ugaratada, iyo xilligii ugu horeysay ee la billaabay beeraha iyo in xaywaannada lagu xanaaneysto guryaha ee Koonfurta Scandinavia," ayuu yiri said Theis Jensen oo ka tirsan Jaamacadda Copenhagen.