Macawiisleyda Hiiraan: Qabiil weeraray saldhig Al-Shabaab si uu ugu aargudo nabaddoon laga dilay

Saacad ka hor

"Nabaddoonkeennii oo aan naqaanno in uu ahaa nin nadiif ah oo Muslim ah, ummadda aan dhibaatayn, cid kale aan gardaysan, doorasho aan ka qaybgelin, ergo kale aan ka qayb qaadan, annagii ogayn ayay noo sheegeen in uu gaal murtad ah ahaa, jawaabtooduna nalama su'aali karo ayay noqotay, si isla weyni leh ayay noola hadleen," ayuu yiri nin ka mid ah dableyda dagaalka ku qaadday Al-Shabaab oo sababo amni dartood u codsaday in aan la magacaabin.