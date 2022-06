Zimbabwe oo laga hadal-hayo ka ganacsiga suulasha

Saacad ka hor

Nigeria sidoo kale waxaa ay dadku hadal-hayaan sheekada ku saabsan in dadka Zimbabwe ay farahooda lugaha iibsanayaan si ay uga baxaan saboolnimada.

Website-ka Zimbabwe laga leeyahay ee A tongue-and-cheek ayaa daabacay in ganacsiga uu ka socdo xarun laga dukaameysto oo ku taalla caasimadda dalkaasi ee Harare

Ma ahan wax caadi ah in qaybo jirka ah loo isticmaalo wax loogu yeero daawo-dhaqameed. Waxaa arirntan buun-buuniyay dhaqtar-dhaqameedka, iyo kuwa lagu yaqaanno sixirka, taas oo ay walaac ka muujiyeen dhaqaatiir-dhaqameedka la ixtiraamo.

Hase yeeshee, weriyeyaasha ayaa sheegaya in qiimaha suulka weyn ee lugta uu gaarayo $40,000, suulka meel dhexaadka ahna $25,000 halka kuwa yar yar ay yihiin $10,000. Waa wax lagu qoslo oo dadka badankood sidaas ayay u arkaan.

Balse wargeysyada ugu waaweyn dalka Zimbabwe si dhab ah uma aysan qaadan arrinta, halka dadka qaarna ay Twitter ku soo bandhigeen walaacooda ah in arrintan looga mashquulayo dhibaatooyin ka waaweyn oo uu dalku wajahayo.

Website-ka Gambakwe ayaa 28-kii May shaaciyay in ganacsiga suulasha lugaha uu ka socdo xarunta laga dukaameysto ee ku taalla Harare ee lagu magacaabo Ximex Mall.

Waaxda dabagalka wararka been-abuurka ah ee BBC-da ayaa u dhabbo-gashay labo muuqaal oo la sheegay in ay ku saabsanaayeen dad suulashooda iibsaday ama qorshaynayay in ay iibsadaan.

Sheekadan ayaa si weyn u qabsatay Nigeria oo ay ka jirto dhaqaalo-xumo, isla markaana laga aaminsan yahay in isticmaalka xubnaha jirka ay keeni karto hodantinnimo.Bishii Janaayo ee sanadkaan, saddex qof ayaa lagu xiray Nigeria kuwaas oo lagu eedeeyay in ay gabar aan qaan-gaar ahayn u soo bandhigeen in ay iibiso xubno jirkeeda ah.