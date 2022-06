Guurka; Dood kulul oo ka dhalatay haweenay Hindi ah oo rabta inay is-guursato

Saacad ka hor

Dhaqanka ah qof inuu isguursado waa mid ugub ah, balse ku soo badanaysay dalalka Reer Galbeedka dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waxay hadda u muuqataa in dhaqankaasi uu gaaray Hindiya.

Kshama Bindu ayaa lagu wadaa in 11-ka bishan June ay qabsato xaflad aroos oo lagu qaban doonno macbad ku yaalla magaalada Vadodara, ee gobolka galbeedka ee Gujarat.

" Inaad isguursato waxay ka dhigan tahay cahdi adag oo aad u qaaday inaad adiga isjeclaato, oo aad ka shaqeyso sidii noloshaada aad u faraxad gelin lahayd, oo aad u noqon lahayd qof is jecel oo ku qanacsan noloshiisa.

Wixii intaa ka dambeeyay waxaa jiray boqolaal kiis oo l soo weriyay oo guur noocan ah, oo ay inta badan sameeyeen haween doob ah. Waxaa jirtay dhacdo aad loola yaabay oo ahayd in haweenay caan ah oo u dhalatay dalka Brazil, oo 33 sano jir ahayd ay 'is furtay' seddax bilood kadib markii ay is guursatay.