Joseph Stalin: Sababta ay dadkiisu weli u jecel yihiin hoggaamiyehan hoogga baday

Saacad ka hor

Keligii-taliyihii Soviet-ka Joseph Stalin ayaa silic baday dadkiisa, balse markii ugu horreysay daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in inta badan dadka Ruushka u dhashay ay ninkan jecel yihiin.

Xarunta Levada Center ayaa bishii March cod ka qaadday dad Ruushka u dhashya oo da`dooda ay ka weyn tahay 18, kuna kala sugan 137 magaalo. Natiijada ayaana sidan noqotay: 51% way qaddariyaan, way jecel yihiin amaba way ka helaan Stalin.