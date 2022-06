Soomaaliya: Madaxweyne Xasan Sheekh oo hal shuruud ku xiray wadahadal uu la galo Al-Shabaab

Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in uu wadahadal la gali doono ururka Al-Shabaab marka uu ka adkaado kaddib.

Wareysi uu siiyay Wargayska "the economist" ayuu uga hadlay qorshaha dowladdiisa ee ku aaddan sugidda amniga, xilli Al-Shabaab ay weerarro ka gaysato meelo kala duwan oo ka mid ah Soomaaliya, oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah.

Dagaalka Al-Shabaab

Balse, madaxweynaha soo laabtay ayaa aaminsan in dagaalka uu halkiisa kasii socon doono, sida uu dhowr jeer ka sheegay fagaareyaasha.

"Dowladdii hore wax qorshe ah uma aysan haysanin in ay la dagaallanto Al-Shabaab," ayuu yiri.

Al-Shabaab ayaa la sheegaa in ay dhaqaale xoog leh ka qaadato ganacsatada Soomaaliya, waxaana lagu tilmaamaa kooxda ugu taajirsan dhammaan kooxaha xulafada la ah ururka Al-Qaacidda.

In muddo ahba waxaa la isla dhex marayay in kooxdan ay canshuuro ka qaadato ganacsatada maxalliga ah, sida ay shaaciyeen warbaahin uu ka mid yahay isla wargayska uu la hadlay madaxweynaha. Waxa ay sidoo kale leeyihiin maxkamado iyo maamullo u qaabbilsan adeegyada aasaasiga ah.

Khudbad uu ka jeediyay magaalada Dhuusamareeb oo uu booqasho ku joogo ayuu sidoo kale ku sheegay in shardiga kaliya ee ku xiran in lagu guulaysto dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab uu yahay in loo midoobo.