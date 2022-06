Cabdiraxmaan Cabdishakuur: Shari ahaan ma u waynayaa xildhibaannimada?

11 Daqiiqadood ka hor

Doodda sharciga

Wuxuu sheegay in shaqada uu hadda hayo ay tahay mid uusan mushaar ku qaadan oo uu ku tabarrrucay. Wuxuu aaminsan yahay in howshaas ay qeyb ka tahay waajibaadkiisa xildhibaannimo.

"Haddii ay u baahatana xildhibaannimada in aan uga tago si aan shaqadan u fuliyo diyaar ayaan u ahay," ayuu yiri xildhibaan Cabdiraxmaan.

Magacaabistiisa

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 24-kii May u magacaabay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu noqdo ergayga xiriiriya howlgalka arrimaha bani'aadannimada iyo gargaarka, inuu ka warqabo xaaladda dadka dhibaataysan, kaalmada caalamiga ah iyo kaalmada Soomaalida dhexdeeda. Sidoo kale, marka abaarta laga baxo kaddib, in uu ka shaqeeyo barnaamij cad oo dadkii ay saameysay ee xoolo beelay noloshooda iyo mustaqabalkooda sidii looga sii warqabi lahaa ah.

Xildhibaan Cabdiraxmaan ayaa BBC-dau sheegay in magacaabista ka hor ay isaga iyo madaxweynaha wadahadleen. "Markii loo baahday in la helo qof miisaan leh oo codkaan qaadi kara ayuu madaxweynuhu i yiri 'Cabdiraxmaanow howshaan ila qabo', sidaas ayaana keentay in aan aniga la qabto, wuuna ku mahadsan yahay inuu ixtiraamay in aan ahay qof u qalma in aan [xilkaan] bulshada Soomaaliyeed u matalo."