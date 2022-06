Mid ka mid ah qisooyiinka argagaxa leh ee ku saabsan abaarta Soomaaliya

Carruurta ayaa walaaca ugu daran ee abaarta laga muujinayaa. Qaramad Midoobay waxay ka digtay in hal milyan iyo afar boqol oo kun oo carruur ah oo ku sugan Soomaaliya ay sanadkan wajihi doonaan nafaqo-darro.

Caqabadaha amni ee ka taagan deegaannada qaar ayaa uga sii daraya xaaladda abaarta, maaddaama ay adag tahay in la gaarsiiyo gargaarka yar ee la heli karo.

Geedaha ayaan cuneynay

Waxa ay intaa ku dartay in intii ay soo socdeen ay ku noolaayeen geedaha oo ay geedaha ay cunayeen.

Ibraahim Xassan Isaaq ayaa BBC dhankiisa u sheegay in dhibaato badan ay soo mareey islamarkana ay ku soo jid mareen cunidda qofaha geedaha.

Dad aad u badan ayaa ku barakacaya gudaha Soomaaliya. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in abaartu ay sababtay in ka badan 750,000 oo qof in ay barakacaan, tan iyo bishii Oktoobar ee la soo dhaafay.