Suuragal ma tahay in uu Ruushka ku guuleysto dagaalka ukraine?

Saacad ka hor

Markii hore waxaa jirtay cabsi laga qabay in Ruushku uu guul degdeg ah gaaro, balse iska caabinta Ukraine iyo ka bixitaanka Ruushka ayaa meesha ka saartay cabsidaas, sidaas darteed Ruushku wuxuu u weeciyay weerarkiisa dhanka bari.

Waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa 5 qaab oo laga yaabo in dagaalka uu ku soo afjarmo.

Dagaal fool-ka fool ah

Madaxweynaha Ruushka Putin ayaa aaminsan in uu ku guulaysan karo dagaalka isagoo muujinaya dulqaad istiraatijiyadeed iyo ballanqaad ah in dalalka reer galbeedku ay dareemi doonaan "dagaalka Ukraine" oo ay diiradda saaraan dhibaatooyinka dhaqaale ee iyaga u gaarka ah iyo khatarta Shiinaha kaga imanaysa.

Laakiin reer galbeedku way ku adkaysanayaan go'aankooda waxayna sii wadaan inay hub siiyaan Ukraine. Waxaa la abuuraa furumo dagaal oo joogto ah, dagaalkuna wuxuu isu beddelaa khilaaf joogto ah oo heer hoose ah, wuxuuna noqdaa "dagaal weligiis taagnaan doona."

Mick Ryan, oo ah saynisyahan u dhashay Australia oo hawlgab ah ayaa yiri "Waxa jirta rajo yar oo laga qabo in labada dhinacba guul istiraatijiyadeed ay ku gaaraan muddo kooban."

2:Putin oo ku dhawaaqa xabbad joojin

Ka warran haddii madaxweyne Putin uu adduunka kaga yaabiyo xabbad joojin hal dhinac ah? Wuxuu ku faani karaa guulaha uu gaaray ee dhanka dhulka wuxuuna ku dhawaaqi karaa in uu dagaalka "guul ka gaaray".

Waxa uu ku andacoon karaa in "hawlgalkiisa millatari" uu yahay mid dhameystiran: gooni-goosadka Ruushku uu taageero ee gobolka Donbas-na amnigooda la sugay .

Putin wuxuu sameeyay marin dhuleed ah ilaa gobolka Crimea, ka dibna wuxuu raadin karaa inuu cadaadis uu ku saaro Ukraine in ay dagaalka joojiso.

Doodaha noocan oo kale ah ayaa horay uga soo yeeray Paris, Berlin iyo Rome: looma baahna in uu daba dheeraado dagaalka, waxaana la joogaa waqtigii la joojin lahaa dhibaatada dhaqaalaha caalamiga ee ka dhalatay.

Si kastaba ha ahaatee, Maraykanka, Ingiriiska iyo inta badan Yurubta Bari ayaa ka soo horjeeda qaabkan iyada oo siyaasiyiintoodu iyaga oo doonaya in Ruushka uu ku fashilmo duullaanka Ukraine.

3: Dagaalka oo la isku mari waayo

Maxaa dhacaya haddii hoggaanka Kyiv, oo aan ku kalsoonayn taageerada reer galbeedka ee sii socota, ay gar-waaqsadan in la gaaray waqtigii lala hadli lahaa Ruushka? Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa si cad u qirtay in hadafka Mareykanka uu yahay in Ukraine ay fadhido "mawqifka ugu adag ee suurtagalka ah ee miiska wadahadalka."