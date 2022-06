Dhakhaatiirta oo la yaabban haweeney 4 mataano ah midba maalin gaar ah dhashay

Xigashada Sawirka, MEDIANEWS GROUP / BOSTON HERALD VIA GETTY IMAGES

Khubarada caafimaadka ayaa "mucjiso rabbaani ah" ku qeexay in carruur mataano ah ay maalmo kala duwan dhashaan.

Cunug walba waxa uu ku jiray hal u gaar ah oo ka mid ah makaanka haweeneydaas, balse dhakhaatiirta reer Croatia ayaa sheegay in kiis noocan ah ay arkaan ugu yaraan tobankii sanoba hal mar.

Damir Banovac, oo ah aabaha dhalay haweeneyda mataanaha dhashay, ayaa BBC-da u sheegay in gabadhiisa caafimaadkeeda uu aad u wanaagsan yahay.

"Way fiicnayd wayna sii fiicnaan doontaa, gaar ahaan marka ay guriga imaadaan oo aan dhammaantood aragno," ayuu yiri.

"Islamarkii la arko in carruurta mataanaha ah ay yihiin afar waa arrin qayrul caadi ah, sababtoo ah caadiyan waxaan nahay bani'aadan aan laga filanaynin in ay si joogto ah afar mataano ah u dhalaan, sidaas awgeedna uurka noocan ah waa mid khatartiisu bilaabato marka ugu horreysaba, waana in lala socdo ilaa dhalmada," ayuu yiri Dr Mimica.