Colaadda Ukriane: Kyiv oo ka catooray hadal ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska Macron

57 Daqiiqadood ka hor

Mr Macron ayaa warbaahinta Faransiiska waxa uu u sheegay in hogaamiyaha Ruushka "uu naftiisa go'doomiyay"

Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa si kulul ugu jawaabay madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron kaddib markii uu sheegay inay muhiim aheyd in Ruushka aanan lagu bahdilin duullanka uu soo qaaday.

Mr Macron ayaa sheegay inay muhiim aheyd in Madaxweyne Vladimir Putin uu heli karo waddo uu uga bixi karo waxa uu ugu yeeray "khalad asaasi ah" oo uu galay.

Hasayeeshee Dmytro Kuleba ayaa sheegay in xulafada dalkiisa ay tahay "inay si wanaagsan diiradda u saaraan sidii Ruushka halka uu mudan yahay loo dhigi lahaa" maadaama "isagu uu isbahdilayo".

Mr Macron ayaa si joogta ah khadka taleefanka waxa uu kula hadlaa Mr Putin, arrintaas oo qeyb ka ah dedaal uu isagu garwadeen ka yahay oo la doonayo in xabadda lagu joojiyo wadahadalna lagu furo.

Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Kuleba ayaa ku sheegay farriin uu soo dhigay bartiisa Twitterka in "wicitaannada lagu doonayo in loogaga hortago in la bahdilo Ruushka ay bahdilayaan oo kaliya Faransiiska iyo dalkiikasta ee kale ee ku baaqa".