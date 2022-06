Hindiya iyo dalalka Muslimka: Caro ka dhalatay markii la aflagaadeeyay Nebi Muxamed NNKH

59 Daqiiqadood ka hor

Hindiya ayaa lagu qasbay in ay u caddeyso saaxiibbadeeda caalamka Islaamka mowqifkeeda. Tallaabadan ayaa yimid markii ay sii korortay carada ka dhalatay hadallo muran badan dhaliyay oo labo xubnood oo ka tirsan xisbiga talada haya ee dalkaas ay ka sheegeen Nebi Muxamed NNKH.

Carada Dunida Muslimka

Laakiin, khubarada ayaa sheegaya in laga yaabo in tallaabadaas ay ku filnaan weyso, maaddaama arrinta oo markii hore ku ekeyd gudaha dalkaas ay weji caalami ah yeelatay. Kuwait, Qadar iyo Iran ayaa Axaddii shalay ahayd u yeeray safiirrada Hindiya si ay u muujiyaan caradooda ka dhanka ah arrintan. Sacuudiga ayaa sidoo kale cambaareeyay hadalkaas Isniinta maanta ah.

Qadar ayaa sheegtay in ay Hindiya ka rajeyneyso raalligelin dadweyne.

"In la oggolaado in hadallada Islaam nacaybka ah ay sii socdaan ciqaab-la'aan, waxay ka dhigan tahay halis weyn oo ku wajahan ilaalinta xuquuqul-insaanka, waxaana laga yaabaa inay horseeddo nacayb iyo takoor hor leh, taas oo abuuri doonta colaad iyo nacayb hor leh," ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Qadar.

Safiirka India u fadhiya Qadar, Deepak Mittal, ayaa sheegay in hadallada ka soo yeeraya qaar ka tirsan 'dadka nacaybka ku xeeldheer' aysan matalin aragtida dowladda Hindiya. Hoggaamiyeyaasha sare ee BJP iyo safiirrada kale ayaa sidoo kale cambaareeyay hadalka muranka dhaliyay.

Balse, dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in laga yaabo in hogaanka sare ee xisbiga iyo xukuumaddu ay ku qasban yihiin inay si cad uga hadlaan arrintan. "Haddii aan sidaas la yeelin," ayay yiraahdeen, "waxaa halis ah in ay dhaawacdo xiriirka Hindiya ay la leedahay dalalkan."