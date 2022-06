Baydhabo: Sidee ayay ku timid in meydka haweeneyda laga baaro boosaneerka?

17 Daqiiqadood ka hor

Wuxuu sheegay in xaaskiisa la la'aa ilaa galabkii Jimcaha. "Waxaa la la'aa laga billaabo 2:30 pm Jimcihii, Sabtidii oo dhan baa la la'aa. Kaddib waxaa la helay galabkii Axadda," ayuu yiri Sheekh Cali.

Wuxuu xusay in loo tagay shirkadda isgaarsiinta ee ay telefoonkeeda adeegsaneysay xaaskiisa, kaddibna la tixraacay lambarradii u dambeeyay ee ay la xiriirtay. Waxaa lala xiriiray bajaajle ay hal doollar u dirtay, kaas oo tilmaamay guriga uu geeyay.

"Guriga dhiig iyo wax baa lagu arkay iyo meel qof lagu jiiday. Waxay [boolisku] dareemeen in meesha qof lagu dilay," ayuu yiri seyga Aamina.

Wuxuu intaa ku daray in la sii baaray, lana ogaaday in uu raadku tagayo dhanka musqusha. Waxaa la jebiyay boosaneerka oo lagu arkay shamiito cusub oo dhowaan la mariyay.

Warbaahinta gudaha ayaa qortay in ay gabadhu ugu tagtay ninka gurigiisa oo uu ku ballamiyay si ay uga qaadato lacag deyn ah oo ay ku lahayd. Hase yeeshee, Cali wuxuu noo sheegay in uusan taas xog badan ka hayn, isla markaana uusan noo sheegi karin sababta ay ugu tagtay, iyo caddadka, haddiiba ay jirto lacag ay ku lahayd.

Maxaa loo adeegsaday dilka?

Sheekh Cali ayaa sheegay in isbitaalka oo meydka loo geeyay si loogu baaro uu caddeeyay inay qabtay sagaal dhaawac oo middi ah - ka billow qoorta, kelidda ilaa feeraha iyo meelo kale oo badan.

Wuxuu sheegay in ay boolisku xireen ninkii lahaa guriga meydka laga helay. Cali ayaa xusay in uu boolisku u xaqiijiyay in ninka la xiray uu qirtay dilka xaaskiisa.