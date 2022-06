Qudus: Maxaad ka ogtahay qoysaska Muslimiinta ah ee haya furayaasha kaniisadda caanka ah?

52 Daqiiqadood ka hor

Guud ahaan mad-habta kala duwan ee Kiristaanka ayaa aaminsan in kaniisadda Holy Sepulchre ee ku taalla magaalada Qudus ay kamid tahay meelaha ugu barakaysan dunida. Sidaa oo ay tahayna, waxaa subax kasta albaabada kaniisaddaas fura nin Falastiini Muslim ah.

Magaciisu waa Wajiih, qoyskiisa oo lagu magacaabo Nuseybah iyo qoys kale oo la yiraahdo the Juudeh Al Xuseyni ayaa qarniyo badan hayay furayaasha kaniisaddan caanka ah.

"Waxaa furayaasha qoyskeena u dhiibay baadari Giriigga ahaa qarnigii 7-aad. Kadib waxaa yimid Saliibiyiintii oo furayaasha naga haystay muddo 88 sano ah. Waxaa se noo soo celiyay Salaaxuddiin muddo hadda laga joogo in ka badan 850 sano." ayuu yiri Wajiih.

Masiixiyiinta ayaa rumaysan in kaniisadda laga dhisay goobta ay aaminsan yihiin in lagu salbiyay (daldalay) Nebi Ciise naxariisi korkiisa ha ahaatee, walow Quraanku sheegay in aan la salbiyin nebigaas. Sidoo kale waxaa halkaa ku yaalla qabri ay Kiristaanku rumaysan yihiin lagu aasay Nebi Ciise.