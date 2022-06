Dagaalka Ruushka iyo Ukraine: Wax ka ogow jeneraallada sarsare ee ilaa hadda Ruushka looga dilay Ukraine

Ukraine waxay sheegatay in ay dishay 12 askari, iyadoo saraakiil sirdoonka Reer Galbeedka ay sheegeen in la dilay ugu yaraan toddobo saraakiil sarsare oo Ruush ah.

Jeneraallada kale ee laga dilay Ruushka

Ukraine ayaa sheegtay in cutubkan loo sameeyay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen colaadda ka taagan deegaannada ay gooni u goosadka ka maamulaan ee Bariga Ukraine, inkastoo Ruushku uu beeniyay in ciidamadooda ay ku lug lahaayeen dagaallada halkaas ka socda.

Kaddib markii Kolesnikov uu noqday jeneraalkii saddexaad ee Ruushka ah ee la sheegay in lagu dilay dalka Ukraine, sarkaal reer galbeed ah ayaa sheegay in laga yaabo in ciidamada Ruushka ay niyad jabsan yihiin, waana sababta keentay in saraakiisha sare ee militariga ay ku dhawaadaan jiidda hore ee dagaalka.