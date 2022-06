Salmaan Khaan oo lagu xukumay shan sano oo xarig ah

Qoraal ka yimid qof aan la aqoon ayaa magac dhabay heesaaga Sadhu Musa Wala kaas oo la toogtay 29 kii May laguna dilay degaanka Mansa ee gobolka Punjab waxaana la sheegay in dilkiisa in ay fuliyeen kooxo dambiileyaal burcad ah oo hoggaamiyahooda uu ku jiro xabsiga Tihar ee Mgaalada Delhi kuna hanjabay in uu dilayo Salamn Khan sanadkii 2018 xilligaas oo uu saarnaa maxkamad ku taalla gobolka rajestan lalan xiriirinayo kiis ku saabsan ugaasi sharci darro