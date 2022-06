Nin labadiisa waalid ku dacweeyay sababtii ay u dhaleen

Saacad ka hor

Nin 27 jir ah oo Hindiya u dhashay ayaa qorsheynaya in uu maxkamad geeyo labadiisa waalid, sababtuna waxa ay tahay in aysan isaga ogolaansho weeydiinin markii ay dhalayeen.

Waa ganacsade ku nool magaalada Mumbai, magaciisuna yahay Raphael Samuel, waxa uu BBC-da u sheegay in ay qalad tahay in ilmo adduunka la keeno, kadibna noloshiisa inta ka dhiman uu dhibaato ku dhamaysto.

Waa uu fahamsanyahay in aysan suurtogal ahayn in aanan aragti la weeydiin karin qof aanan adduunka imaanin, balse waxa uu ku adkaysanayaa "go'aankeena ma ahan in aan dhalano".