Nebi Muxamed: Waa tuma gabadha Hindida ah ee aflagaadaysay Rasuulka (NNKH)?

Saacad ka hor

Nupur Sharma ayaa 10 maalmood ka hor gefkaasi ku kacday kaddib markii ay ka qaybgashay dood TV, arrintaasi oo ka careysiisay Muslimiinta Hindiya, iyo in ka badan 12 dowladood oo Muslim ah.

Xisbiga BJP ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in uu ka soo horjeedo fikir kasta oo aflagaadeynaya ama hoos u dhigaya koox ama diin, waxa uuna intaasi ku daray in aysan "taageerin dadkaas ama falsafadda ay aamminsan yihin".

Diblomaasiyiinta Hindiya ayaa isku dayaya in ay ka dhaadhiciyaan waddamada Islaamka ee aad uga carooday gefka Nebiga (NNKH), waxay sheegeen in faallooyinka aysan ka tarjumayn mowqifka dowladda oo ay yihiin "aragtida xagjirka".

Qadar ayaa sheegtay in ay Hindiya ka rajeyneyso raalligelin dadweyne.

"In la oggolaado in hadallada Islaam nacaybka ah ay sii socdaan ciqaab-la'aan, waxay ka dhigan tahay halis weyn oo ku wajahan ilaalinta xuquuqul-insaanka, waxaana laga yaabaa inay horseeddo nacayb iyo takoor hor leh, taas oo abuuri doonta colaad iyo nacayb hor leh," ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Qadar.

Safiirka India u fadhiya Qadar, Deepak Mittal, ayaa sheegay in hadallada ka soo yeeraya qaar ka tirsan 'dadka nacaybka ku xeeldheer' aysan matalin aragtida dowladda Hindiya. Hoggaamiyeyaasha sare ee BJP iyo safiirrada kale ayaa sidoo kale cambaareeyay hadalka muranka dhaliyay.

Balse, dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in laga yaabo in hoggaanka sare ee xisbiga iyo xukuumaddu ay ku qasban yihiin inay si cad uga hadlaan arrintan. "Haddii aan sidaas la yeelin," ayay yiraahdeen, "waxaa halis ah in ay dhaawacdo xiriirka Hindiya ay la leedahay dalalkan."