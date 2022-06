Afrika: 15-ka magaalo ee ugu nolol qaalisan

Saacad ka hor

"Qiimaha maciishadda waa lacagta loo baahan yahay in lagu daboolo kharashaadka aasaasiga ah sida guryaha, cuntada, canshuuraha, iyo daryeelka caafimaadka ee meel gaar ah iyo waqti cayiman. Qiimaha maciishadda waxaa badanaa loo isticmaalaa in la barbardhigo qiimaha qaaliga ah ee ku noolaanshaha hal mid. Magaalada iyo mid kale. Qiimaha maciishadda wuxuu ku xiran yahay mushaarka, haddii uu badan yahay kharashka nolosha, sida New York, tusaale ahaan, heerarka mushaarka waa in la kordhiyaa si ay dadku u awoodaan inay ku noolaadaan magaaladaas."