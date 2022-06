Jomo Kenyatta iyo Idi Amin: Kenya iyo Uganda oo ku sigtay inuu dagaal u dhex maro hal gabar darteed

Saacad ka hor

Wargayska Washington Post oo sheekadan wax ka qoray ayaa sheegay in markaas kaddib ay askartii gabadhaha ku dhaheen: "Waan xaqiijin doonnaa inaad tahay ardayad iyo in kale."

Gabadha sabab u noqon rabtay Dagaal dhex mara Kenya iyo Uganda

Blase markii ay dowladda Kenya soo shaac bixisay warka ku saabsan in la waayay Miss Chesire, afhayeen u hadlay militeriga Uganda ayaa bayaan u diray Raadiyaha Uganda, isagoo Kenya ku weeraray "soo bandhigidda" warka ku saabsan in Miss Chesire la xiray kaddibna xabsi la geeyay.

Afhayeenka militeriga ayaa sidoo kale dowladda Kenya ka dalbaday in ay joojiso "hadallada xun xun ee ka dhanka ah Uganda", isagoo intaas ku daray in dalkiisa uusan wax war ah ka haynin gabadha la sheegay inay maqan tahay.

Wargayska ayaa sheegay in haweeney lagu magacaabi jiray Nanziri Mukasa-Bukenya, oo ka mid ahayd macallimiinta Jaamacadda ay isku dayday in ay markhaati ka noqoto kiiska, balse gurigeeda ay tageen kooxda sirdoonka ee Idi Amin ayna ka dalbadeen inay xogta markhaatigeeda ka dhigto in in Ms Chesire laga yaabo inay ku maqan tahay fal ay gaysteen dad iyada uu xiriir jacayl kala dhaxeeyay.