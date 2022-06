Bollywood: Atariisho caan ah oo laga helay cudurka kansar-ka

Saacad ka hor

Mahima Chaudhary oo atariisho ka ahayd filimo badan, sida Pardes, Sahar, ayaa maanta la shaaciyay in ay la xanuunsanayso cudurka kansarka.

Mahima ayaa muuqaalka gudihiisa ku tiri: "Wax calaamado ah ma aanan qabin. Sanad walba waxaan tagi jiray dhakhtarka si aan baaritaannada joogtada ah u maro. Xilligan waxaan helay talo ku saabsan in aan baaritaan isku sameeyo. Isla markii aan maqlay taladaas, waxaan u tagay dhakhtarka anigoo aysan cid kale ila soconin. Dhakhaatiirta ayaa tijaaboouin iga qaaday waxayna ogaadeen in aan qabo kansarka nooca naasaha."

Maanta oo Khamiis ah ayuu Jilaaga Anupam Kher shaaca ka qaaday in Mahima ay la il daran tahay kansarka naasaha. Taageerayaashiisa ku xiran boggiisa Instagram-ka ayuu la wadaagay muuqaal ay kula jirto atariishada.

Muuqaalka uu soo bandhigay ayuu ku qoray in Mahima ay tahay halyeey, ayna iyadu raalli ka ahayd in la shaaciyo warka ku saabsan xanuunkeeda.

Mahima ayaa muuqaalka gudihiisa ku sheegtay in Anupam Kher uu lasoo xiriiray si ay qayb uga noqoto filimkiisa, balse markaas ay iyadu ku jirtay isbitaal lagu daweynayay.

Timo la'aan

Waxay sheegtay in muddooyinkii lasoo dhaafay ay si joogto ah u heleysay codsiyo ku saabsan inay kasoo muuqato filimo dhinaca internet-ka ah balse ay aqbali waysay maadaama aysan timo lahayn. Timaha ayaa laga xiiray kaddib markii ay u billowdeen dawooyinka kansarka.

Markii dambe waxay u muuqatay in ay qiirootay, waxayna sheegtay in ay Anupam Kher ka codsatay in ay filimkiisa la jisho iyadoo isticmaalaysa timo macmal ah.