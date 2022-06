Cali Macow Macallin: Sheekada ninka Soomaaliga ee ah qofkii ugu dambeeyay ee laga helo furuqa

Waxaa isa soo taraya tuhunka ah in cudurka Furuqa Daanyeerka (Monkeypox) uu soo gaaray Bariga Afrika. Wararku waxay intaa ku darayaan in qof bukaan ah oo astaamaha ka muuqda loo malaynayo in ay yihiin kuwa cudurkaas lagu garto lagu arkay Soomaaliya. Weli baaritaanno lagu xaqiijinayo ayaa socda. Sabtida berri ah ayaa natiijada laga sugayaa shaybaarka baaraya kiiskaas.