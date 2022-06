Dhageysiga Rabshadihii January 6: Cod laga duubay gabadha Trump oo la faafiyay xilli aabbeheed loo haysto isku day afgambi

Xigashada Sawirka, Getty Images Qoraalka sawirka, Donald Trump

Madaxweynihii hore ee Mareykanka, Donald Trump, ayaa u adeegsaday rabshadihii Capitol "isku day afgambi", sida loo sheegay guddi ay aqalka Wakiillada u xil saareen baaritaanka falkii weerarka ahaa.

Liz Cheney, oo ah guddoomiye ku xigeenka guddigan, kana tirsan xisbiga Jamhuuriga, ayaa sheegay in Mr Trump uu "daaray holicii weerarkaas".

Bennie Thompson, oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraaddiga, ayaa isagana sheegay in weerarkaas uu halis geliyay dimuqraaddiyadda Mareykanka.

Taageerayaasha Trump ayaa 6-dii bishii January ee sanadkii 2021-kii weerar ku qaaday xarunta Congress-ka, xilli ay xildhibaannadu u kulmayeen si ay u sharciyeeyaan guusha uu Biden ka gaaray doorashadii madaxtinnimada.

Kaddib markii uu baaritaan socday ku dhawaad hal sano, guddi uu soo xushay Golaha Wakiillada ee ay aqlabiyadda ku leeyihiin xisbiga Dimuqraaddiga ayaa howshooda Khamiistii ku billaabay soo bandhigidda codad laga duubay wareysiyo lala yeeshay dad aad ugu dhawaa Mr Trump.

Codadkaas oo telefishinka laga sii daayay ayaa helay daawasho aad u badan oo gud ahaan Mareykanka ah.

Waxaa sidoo kale la baahiyay muuqaal uu markhaatifur ku samaynayo Xeer ilaaliyihii Guud ee hore ee Mareyanka, Bill Barr, oo sheegaya in uu marar badan u sheegay madaxweynihii hore in looga adkaaday doorashada, sheegashooyinkiisii ku saabsanaa in codbixinta lagu shubtayna ay ahaayeen kuwo khaldan.

"Kuma noolaan karno adduun uu Madaxweynaha maamulka haya ku haysanayo xilka isagoo la raacayo ra'yigiisa, oo ah in doorashada la musuqmaasuqaya, taasoo aan loo haynin wax caddeymo ah," ayuu yiri Xeer Ilaaliyihii Guud ee hore.

Guddiga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday cod laga duubay markhaatifurka Ivanka Trump, oo ah gabadha uu dhalay madaxweynihii hore, oo sheegeysa in ay "aqbashay" hadalka Mr Barr ee ku saabsanaa in sheegaashooyinka aabbeheed ay ahaayeen kuwo been abuur ah.

Xigashada Sawirka, AFP/GETTY IMAGES

Guddoomiye ku xigeenka guddiga, Ms Cheney, ayaa kulanka ka sheegtay in xog laga helay qof kale oo sheegay in Mr Trump markii loo sheegay in dadka rabshadaha samaynayay ay ku dhawaaqayeen in Madaxweyne ku xigeenkiisa, Mike Pence, la daldalo maadaama uu diiday inuu hor istaago natiijada doorashada, uu isagana sheegay inuu "sidaas u qalmo".

Ka hor inta uusan dhageysiga guddiga matalaya Aqalka Wakiillada furmin maalintii Khamiista, Mr Trump ayaa ku tilmaamay "howl la siyaasadeeyay". Ilaa lix jeer ayaa la filayaa in bishan gudaheeda ay markhaatifur dhageystaan guddigu.

Madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa marar badan fagaareyaasha ka sheegay hadallo uu ku sarbeebayo inuu xilka Madaxweynaha u tartami doono sanadka 2024-ka. Waxa uu mar walbana ku celceliyaa in doorashadii ugu dambaysay si weyn loogu shubtay.

Xigashada Sawirka, Getty Images

Xubnaha guddiga ayaa qorshaynaya in ay warbixin soo saaraan, waxaana suuragal ah in ay dhagaysi kale sameeyaan bisha September si ay hoosta uga xariiqaan xogaha ay heleen, si ay markaas usoo jeediyaan talooyin ku saabsan isbadallo lagu samayn karo hannaanka doorashada Mareykanka.

Mr Thompson, oo ah guddoomiyaha guddiga, ahna xildhibaan laga soo doortay gobolka Mississippi, ayaa kulanka ka sheegay: "6-dii January waxaa dhacay heerkii ugu sarreeyay ee isku day afgambi, isku day bareer ah oo aan meelna loogu soo gabban."

"Qalalaasuhu ma uusan ahayn shil. Waxa uu ahaa mowqifkii ugu dambeeyay ee Trump."

Caroline Edwards, oo ah askariyaddii ugu horreysay ee lagu dhaawacay weerarka, ayaa marka ay markhaati furka samaynaysay shegetay in loogu yeeray "qof ku kacay khiyaano qaran" iyo "in ay tahay Eey", hadalladaasna ay ku dhahayeen dadkii rabshadaha samaynayay ka hor inta uusan ku dhicin dhaawac ay ku miyir beeshay.

Goor dambe ayay ka sheekeysay sida ay dadka ula tacaalaysay iyadoo uu la shaqeynayay askari kale oo lagu magacaabi jiray Brian Sicknick, kaasoo dhintay hal maalin kaddib weerarka kaddib markii uu labo jeer dhiig kar kusoo booday.

"Waxaan ku simbiriirixanayay dhiigga dadka," ayay Edwards ku tiri xildhibaannada xubnaha ka ah guddiga. "Waxaa jiray buuq. Waxaa jiray qalalaase."

"Waligey xitaa riyooyinkeyga ugu xumaa kuma arkin anigoo askari boolis ah, oo sharciga dhaqan geliya, inaan isku dhex arko dagaal," ayay sii raacisay hadalkeeda.

Afar qof ayaa ku dhimatay rabshadaha maalintaas ka dhacay dhismaha Aqalka Congresska Mareykanka ee loo yaqaanno Capitol.

Haweeney aan hubaysnayn ayay boolisku toogasho ku dileen, dadka kalena waxay u dhinteen sababo dabiici ah.