Soo galootiga: Dowladda Ingiriiska oo loo oggolaaday qorshihii ku saabsanaa Tahriibeyaasha

Saacad ka hor

Dowladda Ingiriiska ayay Maxkamadda sare u fasaxday in ay dadka magangalyo-doonka ah ee dalkeeda jooga geyn karto Rwanda.

Boqol magangalyo-doon ah ayaa lagu hayaa xarumo gaar ah, waxayna sugayaan in dalka laga dhoofiyo.James Wilson, oo ah agaasime ku xigeenka Hay'adda Xuquuqda Aadanaha ee Detention Action ayaa u sheegay BBC in uu aaminsan yahay in 'Ruwanda aysan ahayn waddan saddexaad oo ammaan ah'.