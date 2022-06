Gabadhii aflagaadaysay Rasuulka (NNKH) oo dhibaato kale ay soo food saartay

9 Daqiiqadood ka hor

Booliiska magalada Delhi ee dalka Hindiya ayaa diiwaan galiyay kiis dacwadeed oo ka dhan ah afhayeenkii hore ee xisbiga BJP Nupur Sharma kaasi oo xiriir la leh aflagaado la sheegay in ay u geysatay Nabi Muxamed (SCS).

Ma jahwareer ayaa ka dhex jira xisbiga BJP?

Hoggaanka Modi iyo Shah, ayaa waxaa uu horseeday in xisbiga BJP uu awood u yeeshay inuu dhiso oo uu salka u dhigo taageero weyn sideedii sano ee la soo dhaafay.

Balse isku duubnaantani waxay markii ugu horeysay u muuqataa mid sii wiiqmaysa, Sababtuna waa in hal dhinac oo xisbiga BJP ka tirsan ay qaadeen tallaabo ka dhan ah afhayeenka xisbiga Nupur Sharma iyo Naveen Jindal.

Waxaa dhanka kale muuqata in taageerayaasha BJP ay ka soo horjeedaan go'aankan xisbiga uu ka qaatay xubnahani.

Waxay tiri, "Marka ay xaalad sidan oo kale ah timaado, BJP waxay ku jirtaa laba daran mid dooro inay raacaan fikradda ama inay la socdaan maamulka. Sababtoo ah mar walba ma fududa in labadan shay la kala saaro.

Waxaan aragnaa in BJP aysan macnaheedu ahayn BJP oo keliya.

Xaaladdan oo kale, marka ay timaado , BJP ma awoodaan in ay ka soocaan fikirada ay aaminsan yihiin. hadalka ka soo yeerey Nupur Sharma ma ahayn mid ku yimid si lama filaan ah.

Waxay saraakiisha xisbiga ay muujiyeen in dowladdu ay ahayd in ay tallaabo ka qaado Nupur Sharma iyo Naveen Jindal ka dib cadaadis uga yimid dalalka Islaamka., balse Taas aad bay u dhibtay qaar ka mid xubnaha xisbiga.

Dadka qaar ayaa la sheegay in ay aqbali waayaan in cadaadis uga yimid dalalka islaamka awgeed xukuumadda Narendra Modi ay u qaadatay go'aankan ka dhan ah Nupur Sharma oo lagu eedeeyay in ay nabi Maxamed aflagaadeysay.