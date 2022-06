Kumannaan qof oo ku baaqaya xakameynta hubka oo isugu soo baxay magaalooyiinka Mareykanka

Saacad ka hor

Dibadbaxayaasha ayaa sheegay in la joogo waqtigii la tusi lahaa siyaasiyiinta in dadka Maraykanku ay dalbanayaan oo ay mudan yihiin inay ku noolaadaan noolal xor ka ah rabshadaha iyo dhibaatooyiinka hubka la xiriira. Dibadbaxyadan ayaa ka dhacay inta badan magaalooyiinka waawayn ee dalka Mareykanka.

"Isku soo baxa wada, waa muhiim oo waa in ay arintani noqotaa mid doodaha doorashada soo gasha. Xildhibaannada kongereska iyo Senate ku dadka way dhagaysan hadii ay yiraahdaan arintani codka aanu bixinayno ayay saamayn doonta. Dad badan baa macno darro ku dhinta waana waxa laga doonayo in congresska iyo senatku ka doodaan, waa arin muhiim ah oo ay tahay in wax laga qabto ,aragtida ah dadka hubka laga iibinayo xataa yaan taariikhdooda la baarin waa wax aan la aqbali karin, makraa xalku waa dibad baxyo in la dhigo," ayuu yiri Mr Biden.