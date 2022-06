Hooyo shaqada uga tagtay si ay ubadkeyga u Naas nuujiso

Xifadlayaasha caafimaadka waxay ku taliyaan in ilmaha naaska la nuujiyo 6 bilood oo xiriir ah balse hooyadan oo danyar ah waxay awoodi weyday muddadaa iney shaqada ka maqnaato.

Wakaaladaha caafimaadka dalka Kenya waxay hooyooyinka kula talinayaan 6-da bilood ee ugu horreya in ilmaha la siiyo caanaha naaska oo keli ah.

Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO waxay sheegtay ilmaha oo 6 bilood oo ugu horreeya caanaha naaska oo keli ah la siiyo ay ilmaha siineyso awoodda difaaca jirka ilmaha inuu sare u kaco cudurradana uu iska difaaco. "Waana tallaalka ugu horreeya uguna wanaagsan oo cudurrada carruurnimada ilmaha ku haleelo looga hortago."

Ruth Mumbi oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka waxay sheegtay dowladdu iney daryeelin arrimaha dumarka oo loo baaahnaa in la kordhiyo fasaxa xilliga dhalmada oo hooyada umuleyso la siiyo si ay wakhti ku filan ugu hesho naas nuujinta ilmaheeda.

"Caanaha naaska waxay kordhiyaan caqliga iyo maskaxda ilmaha iyo fahamka dabme ee waxbarashadaba," ayey tiri Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO.

Cilmi baaris naas nuujinta lagu sameeyey

Cilmi-baadhis cusub ayaa daahfurtay in dumarka naaska nuujiya ay aad ugu yar yihiin inay ku dhacaan cudurrada wadnaha, dhiig-furanka, ama ay u dhintaan cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga, marka loo eego haweenka aan samaynin.

Saynis yahano ku sugan Austria - oo eegay xogta in ka badan hal milyan oo hooyooyin ah - ayaa sheegay in naasnuujinta laba iyo toban bilood ama ka badan ay yarayso khatarta ah in ay ku dhacaan cudurradan.