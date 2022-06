Morocco: Muxuu yahay filimka muranka dhaliyay ee laga mamnuucay shaleemooyinka?

Saacad ka hor

Mamnuucidda ayaa ka dhigay in filimkan aan Morocco looga daawan doonin ganacsi ahaan iyo dhaqan ahaanba

Mas'uuliyiinta maamulka masraxyada iyo shaleemooyinka ee dalka Morocco ayaa mamnuucay filim muran dhaliyay oo British ah, kaasoo lagu magacaabo "Lady of Heaven" ama Gabadha Jannada.

Go'aankan ayaa yimid kaddib markii Golaha Muslimiinta ee dalkaas ay sheegeen in filimkan uu xad gudub ku yahay diinta.

Waxaa la sheegay in filimkan uu ku saabsan yahay qisada Faadumo, oo ah gabadhii Nabi Muxammad (NNKH).

Hoggaanka Golaha Sare ee Culimada ayaa sheegay in filimkan ay ku jiraan "waxyaabo been abuur ah oo kasoo hor jeeda xaqiiqda" Islaamka.

Waxaa jiray mudaharaadyo looga soo horjeeday filimkan oo ka dhacay gudaha UK. Dalalka Masar, Pakistan, Iiraan iyo Ciraaq ayaa sidoo kale cambaareeyay filimkaas oo ay sheegeen in aan waddamadooda laga daawan doonin.

Tifaftiraha Arrimaha Diinta ee BBC-da, Aleem Maqbool, ayaa sheegay in waxyaabaha la cambaareeyay ay saldhig u yihiin qaabka uu Ninka filim sameeyaha ah ee Shiicada ah, wadaadkana ah, ee lagu magacaabo Yasser Al-Habib, u cabiray shakhsiyaadkii caanka ahaa ee ku jiray Muslimiintii Sunniga ee hore, isagoo muujinayay inay jiraan waxyaabo la barbar dhigi karo oo ay ka midaysan yihiin iyaga iyo hoggaamiyeyaasha Kooxda Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq.

Soo saaraha filimka, Malik Shlibak, ayaa bogaggiisa baraha bulshada eedeyn kulul ugu jeediyay dadka doonaya in la mamnuuco filimkan, isagoo sheegay in qof walba oo aan ka helin ay u furan tahay in uusan daawanin.