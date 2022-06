The Lady of Heaven: Muxuu yahay filinka carada abuuray ee laga sameeyay gabadha Nebi Maxamed NNKH?

41 Daqiiqadood ka hor

Waxaa u dambeeyay dalka Morocco oo ay culimadiisa Islaamku sheegeen in filinka uu ka been sheegay xaqiiqda noolasha gabadha uu dhalay Nebi Maxamed NNKH.

Maxaa ku jira filinka?

Soo-saaraha filinka, Malik Shlibak, ayaa si weyn u dhaliilay dadka diiddan The Lady of Heaven, isagoo ugu baaqay in haddii aanay ku qancin xogta uu gudbinayo aysan daawan, halkii ay ku baaqi lahaayeen in la faafreebo.