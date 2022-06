Xajka 2022: Dowladda Sucuudiga oo fariin hor leh u dirtay xujeyda sanadkan

Sacuudi Carabiya ayaa Isniintii sheegtay in hadda ka dib aan loo baahan doonin in la xirto afxirka taas oo sii fududeyneysa xayiraadaha fayraska corona ee la xiriira Xajka bisha soo socota.

Afxirka ayaa wali laga doonayaa in lagu xirto gudaha Masjidka Xaramka ee Maka oo ku hareereysan Kacbada, halkaasoo ay Muslimiintu ku tukadaan, iyo Masjidka Nabiga ee Madiina, oo uu Nebi Muxamed NNKH ku aasan yahay, sida lagu sheegay warbixin ay daabacday Isniintii Wakaaladda Wararka Sacuudiga oo soo xiganeysa Wasaaradda Arrimaha Gudaha.

Marka laga soo tago shuruudahaas, "afxirka haatan loogama baahna in lagu xiro goobaha kale ee xiran", in kasta oo milkiilayaasha xarumaha ay ku adkeysan karaan in la xirto afxirka", ayay lagu yiri warbixinta.