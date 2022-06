Muhaajiriinta UK: Lix arrin oo ku saabsan Soomaalida iyo dadka kale ee ay UK u daabuleyso Rwanda

3 Daqiiqadood ka hor

Waxa ay sheegtay in qorshahan uu dadka kale ka niyad jebin doono inay ka gudbaan kanaalka Ingiriiska.

Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira welwel ku saabsan xuquuqda aadanaha iyo in Rwanda ay ku haboontahay in dadkaasi magangalyo-doonka ah.

Waa maxay qorshaha magangalyada ee Rwanda?

Tijaabada shanta sano ah ayaa looga gol leeyahay in qaar ka mid ah qaxootiga yimaada UK loo diro Rwanda, si ay magangelyo uga dalbadaan halkaas.

Waxaa loo haystaa in loogu talagalay inta badan tahriibayaasha dhalinyarada ah ee ku yimaada waxa ay dowladda UK ugu yeertay "hababka sharci darrada ah, ee khatarta badan ee aan loo baahnayn."

Xaggee dadka magangelyo-doonka UK ka yimaadaan?

Immisa qof ayaa la geynayaa Rwanda?

Laakiin ilo ka tirsan Xafiiska Arrimaha Gudaha ayaa BBC u sheegay in 37-kii qof ee horay loo qorsheeyay aysan u duuli doonin Rwanada Talaaladada berri ah sababo la xiriira caqabada ka yimid dhanka sharciga ah iyo xuquuqul insaanka sidaa darteed marka loo eego hay'adda samafalka ee Care4Calais, 11 qof ayaa hadda u duuli kara Rwanda.

Muranka maxkmadda la horgeeyay?

Hay'adaha samafalka ayaa nidaamkan maxkamadda horgeeyay, iyagoo sheegay in magangalyo-doonka aan la siinin waqti ku filan oo ay racfaan uga qaataan.

Kooxo kale ayaa su'aal ka keenay in Rwanda meel ay badqab la isku halleyn karo ka heli karaan magangalyo-doonka iyo in qorshahaasi uu jabinayo sharciyada xuquuqda aadanaha.

Hay'adda samafalka ee Asylum Aid ayaa codsatay in la soo saaro amar ka dhan ah duulimaadkaaasi.

Qareen ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa u sheegay maxkamadda sare ee London in qaxootiga ay halis ugu jiraan "dhibaato halis ah oo aan laga soo kaban karin" haddii loo diro Rwanda.

Laakiin Mr Johnson wuxuu sheegay in dowladdu ay ogaatay in "qareennada aadka u firfircoon" ay isku dayi doonaan inay ka hor yimaadaan siyaasaddaasi.

Waxa uu sheegay in dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha "ay rabaan in ay helaan hab gabi ahaanba albaabada u fura dadka tahriibaya" Waxa uu sheegay inay muhiim tahay in "la joojiyo kooxaha dambiilayaasha ah" ee dadka ka tahriibiya Kanaalka iyagoo raacaya doomo halis ah.