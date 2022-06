Sushant Singh Rajpu: Saacadihii ugu dambeeyay ee noloshii jilaagii caanka ahaa ee isdilay ee Bollywood ka tirnaa

Waxa ku wehelinayey agaasimihiisa dhanka hal-abuurka u qaabilsanaa, saaxiib iyo adeege. Ma jiro qof ka mid ah dadkii guriga kula noolaa oo u malaynayay in Subixii Axadda oo ay taariikhda ku beegnayd June 14, 2020 ay noqon doonto subaxdii ugu dambaysay nolosha Sushant.

Sushant Singh adeegihiisa ayaa u sheegay booliiska in wax walba ay wanaagsan yihiin ilaa subaxaasi.

Waxay sheegeen inaysan guriga ka helin warqad muujinaysa inuu isaga is dilay. Meydkiisa ayaa la geeyay Isbitaalka RN Cooper 5:30 galabnimo ka dibna baaritaan ayaa lagu sameeyay.

Ilaa markaas, booliisku ma aysan bixin wax macluumaad ah. Taliye ku xigeenka Booliska Aagga 9-aad ee Mumbai Abhishek Trimukhe ayaa sheegay xilligaas in sababta dhimashada la ogaan karo ka dib marka la helo warbixinta isbitaalka.

Baaritaanka la xiriira geeridiisa

Sida ay wararka sheegayaan, Sanjay Leela wuxuu sheegay in weligii uusan gacan-bidxeyn Sushant, uusanna ka reebin ka mid noqoshada jilaayada filimaantiisa.

Sikastaba, waxaa askarta laga soo xigtay in ninkan soo saaraha aflaanta uu sheegay in jilaagaas uusan la shaqeynin muddo sababo la xiriiray inuu mashquul ku ahaa ka soo saarista Paani.

Sidoo kalen ninkan iyo jilaaga is dilay isla ma aysan hadlin tan iyo 2016-kii, wuxuuna sheegay in uusan ka warhayn in dhibaato dhanka maskaxda ah ay haysatay atoorahaas.