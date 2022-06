Xamse Cabdi Barre: Siduu u wajihi doonaa arrimahan xasaasiga ah raysal wasaaraha cusub?

Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay raysal wasaare Xamsa Cabdi Barre oo ah xildhibaan laga soo doortay Jubbaland 30 maalin kadib markii uu ku guuleystay doorashada madaxweynenimada. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in Xamsa, oo la rumeysan yahay inay aqoon dheer oo shaqsi ah isu leeyihiin, in uu ku doortay kartida iyo waayo-aragnimo.

Magacaabista kadib iyo ololeha codka kalsoonida ee Golaha Shacabka

Magacaabista Raysal wasaare Xamse Barre kadib, waxaa xigi doono howl adag oo u billaaban doonto madaxweynaha iyo raysal wasaaraha magacaaban. Waa howsha olole iyo kalsooni u raadinta raysal wasaaraha oo ay tahay in si deg deg ah loo horgeeyo Golaha Shacabka si ay u ansixiyaan. Ansixinta hore ee Raysal wasaaraha ma dhib badna sida laga bartay taariikhda hore, laakiin haddana waxa uu Raysal Wasaaraha cusub u baahan yahay in uu helo ugu yaraan 139 cod oo ka mid ah 275 xubin ee golaha shacabka.

Taas kama dhigna in madaxweynaha iyo raysal wasaaraha magacaaban aysan heli karin tiro ku filan oo siisa codka kalsoonida. Se, waxaa lama-huraan ah inay si uun galaangal ugu yeeshaan xitaa xildhibaanada aan iyaga raacsaneyn, si ay u helaan cod aqlabiyad weyn oo lagu ansixiyo Raysal wasaaraha magacaaban. Waa imtixaanka ugu horreeya ee lagu tijaabinayo. Malaha, kan ugu fudud ee ugu horreeya, iyo tijaabada ugu horreysa ee sawir ka bixin karta sida ay u wada socdaan ama u kala socdaan xubnaha Golaha Shacabka.

Ansixinta Golaha Shacabka Kadib

Siyaasada laguma nasto. Kuma na sii jirto marka ay tahay tan Soomaaliya oo u abaabulneyn hanaan xisbi oo rasmi ah. Sidaas darteed, helidda kalsoonida Golaha Shacabka kadib, Raysal wasaaraha ayaa mar kale looga baahan yahay in uu kusoo dhiso xukuumad muddo sodon maalin ah.

Khilaafka waa uu sii kordhay kadib doorashadii lagu murmay ee 2019-kii, taas oo ay qabteen gudddiga doorashada Jubbaland ee uu guddoomiyaha u ahaa Xamse Cabdi Barre oo ah Raysal wasaaraha magacaaban, iyo intii ay socotay xulashada xildhibaanada cusub ee Soomaaliya, oo ay ahayd in Garbaharey lagu doorto. Arrinkaas oo hergeli waayay, iyada oo maamulka Jubbaland ay u rareen kuraastii Garbaharey taalay degmada Ceelwaaq.

Haddaba, waxaa loo arkaa in Xamse Cabdi Barre uu qeyb ka noqon karo xal-u-hellida khilaafka Gedo oo cuuryaamiyay habsami-u-howlgalka dowlad goboleedka Jubbaland. Dareenkan waxa uu ku dhisan yahay fahamka ah in uu xiriir dhow la leeyahay madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Madoobe, iyo rajada laga qabo in dowladda cusub inay hortebin deg deg siiso xal-u-hellida khilaafka Gedo, oo xitaa qeyb ahaan soo bilowday muddo xileedkii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.