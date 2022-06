Cali Dhaanto: "Warqaddii la igu fasaxay oo iga luntay ayaan garoonka Addis Ababa ka dagay"

Waxa uu noo sheegay in uu hadda soo wado dhaanto cusub oo uu ka sameeyay qaabkii uu reerkiisa ku yagleelay.

"Dhaantada cusub oo muuqaalkeeda aan hadda duubay waxay ku salaysan tahay taariikhda aniga iyo xaaskayga ah, oo kobtii aan ka imid iyo bartii aan ka guursaday ka hadlaysa, oo jacayl ah, marka way soo socotaa," ayuu yiri.

"Warqaddii baa iga lugtay"

Ugu dambayn warqad fasax ah ayaa la siiyay Cali Dhaanto, taasoo, sida uu sheegay, muujinaysay in uusan ahayn qofka la raadinayay, haddii uu garoonka la imaadana u sahlaysay in la fasaxo.

"Warqad yar bay laanta socdaalku isiisay oo aan ku dhaafi jiray. Markii dambe warqaddaas way luntay, oo dhigaysay in qofka ay raadinayaan aanan ahayn. Sannado badan kaddib markii aan soo noqday anigoo ay warqaddii iga luntay, waxaan islahaa mar haddii ay waqtigii dhaaftay, isbaddalna dhacay, hadda looma baahnaan doono. Waan iska soo calool adeygay.

"Markii garoonka diyaaradaha baasaboorka la iiga qaaday, ii lagu amray inaan aado qolka 35-aad, waan iska gartay in ay tii tahay," ayuu yiri Cali Dhaanto.

Isla maalintaas ayuu sheegay in lagu sugayay magaalada Jigjiga oo laga filayay in uu usii gudbo, balse loo diiday in baasaboorka la siiyo, inkastoo markii dambe la xalliyay kiiskaas.