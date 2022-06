War farxad leh oo ku socda dadka isticmaala teleefoonka iPhone

Gutmann ayaa sheegay in macluumaadka ku saabsan aaladda aan lagu darin sharraxaadda cusboonaysiintii software-ka ee xilligaas, iyo in shirkaddu ay ku guul-darraysatay inay caddayso inay hoos-u-dhigi doonto habka shaqada ee aaladaha.

Waxa uu ku andacoonayaa in Apple ay soo bandhigtay qalabkan si ay u qariso xaqiiqda ah in beteriga iPhone laga yaabo inuu xamili waayay software-kii ugu dambeeyay ee iOS, iyo in halkii ay dib u soo celin lahaayeen teleefoonnada ama ay bixin lahaayeen beteriyo beddel ah, shirkaddu waxay ku cadaadisay isticmaaleyaasha inay soo dejiyaan oo telefoonnadooda ay ku cusbooneysiinta software-ka.

Noocyada ay sheegashadu xustay waa iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus iyo noocyada iPhone X.