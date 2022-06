Dalka uu qof kasta basaaso kan kale ee ay Yurub u daabbuli rabto qaxootiga

Iskuul-wiidada iyo fasallada luuqadaha

UNHCR ayaa sheegtay in ay tahay xarun qaxooti, laakiin u dhisan qaab xarun degdeg ah oo lagu sii hakado. In ka badan kala bar dadkii ku noolaa waxaa loo qaaday Sweden, Canada, Norway, France iyo Belgium.

Dad basaasa dadka kale

Dalka Rwanda waxaa la sheegaa in dadkiisu uu qof kasta basaaso qofka kale, xitaa xilliyada ay baararka ku sheekeysanayaan. Waxaa jira warar kale oo dowladda ku eedeynaya in ay adeegsato barnaamijyo lagu shubo teleefoonnada oo u suurtagelinaya inay dhegeysato wada-sheekeysiyada.

Haddii aad gasho maqaayad oo aad isku daydo in aad billowdo sheeko ku saabsan dhinacyo is-haya waxaa lagu weydiisan doonaa in aad aamusto, waxayna u badan tahay in lagugu dacweeeyo maamulka.

Qof Rwanda u dhashay oo codsaday in aan la magacaabin ayaa faahfaahiyay in uu jiro sharci dadka ku qasbaya inay ka qeyb qaataan shaqadaas nadaafadeed, laakiin waxaa jirta cabsi ah in ay kugu dhici karto sumcad-xumo haddii uu qof kaa warbixiy, laguuna diiwaangalin doono in aad tahay qaswade.