Mareykanka: Maxay yihiin ninka iyo xaaskiisa ee ay Ilhaan Cumar ku dhaggan tahay?

25 Daqiiqadood ka hor

Ilhan Cumar oo xubin ka ah Aqalka Wakiillada Mareykanka ee Congress-ka ayaa wali sii wadda olole ay ku doonayso in mas'uuliyadda laga qaado garsoore ka tirsan maxkamadda ugu sarreeya Mareykanka, oo lagu magacaabo Clarence Thomas.

Garsoorahan ayay Ilhaan ku eedeysay in ay go'aannadiisa ku lug leedahay xaaskiisa, Ginni Thomas.

Wareysi ay Ilhaan xalay siisay telefishinka MSNBC ayay ku sii xoojisay mowqifkeeda, iyadoo mar kale ku celisay in Mr Thomas uusan u qalmin booska.

"Micno ma samaynayso inaan iska indha tirno sida ay xaaskiisa ugu lug leedahay go'aannada uu qaato garsoore Thomas," ayay tiri Ilhaan. Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayayna intaas raacisay: "Aniga micno iima samaynayso in aan ku baaqi wayno xil ka qaadistiisa iyo inaan howshaas durba ku dhaqaaqi wayno.

Xildhibaannada Xisbiga Dimuqraaddiga ayaa in muddo ahba dalbanayay inuu is casilo Thomas, iyagoo ku gooddiyay in haddii uu shaqada ka tagi waayo ay mooshin xil ka qaadis ah ku samayn doonaan.