Iiraan: Diyaaradaha dagaalka ee Tehran oo burburkooda uu soo badanayo iyo hal sabab oo keeneysa

Saacad ka hor

Kornayl Rasoul Motamedi, oo ah afhayeenka ciidamada qalabka sida ee Iiraan, ayaa xaqiijiyay in diyaaraddaas ay cillad farsamo awgeed u dhacday galinkii hore ee Sabtidii, wax yar uun kaddib markii ay ka duushay garoonka.

"Ka hor inta uusan shilku dhicin, duuliyihii iyo caawiyihiisaba way ka boodeen haddana waxaa lagu dawaynayaa isbitaalka Al-Zahra," ayuu yiri sarkaal ka tirsan Militeriga Kacaanka Iiraan oo ay soo xigatay Wakaaladda Wararka ee ISNA.

Sida lagu xusay warbixinta, taliska militeriga ayaa sheegay in la baarayo sababta keentay in ay diyaaraddaas burburto, laakiin waxay u badan tahay in cillad farsamo oo ku timid matoorka awgeed ay u dhacday.