Dood adag: Maxay isku hayaan wadaadada Ictisaam iyo Salafiyiinta ee Somaliland?

10 Daqiiqadood ka hor

Barbaraawi ayaa khudbo uu dhawaan jeediyay ku sheegay in ururka Al-Shabaab ee dagaalka ka wada Soomaaliya uu ka soo baxay "ilmo-galeenka Ictisaam".

"Waxaan bulshada u cadeyneynaa in aan beri ka nahay eeda iyo dhaleecaynta uu wadaadkaas dusha nooga tuuray ee ah in aanu jirin farqi noo dhexeeya anaga iyo Al-Shabaab," ayuu yiri Sheekh Mustafe Aadan Maxamed oo kamid ah wadaadada Ictisaam ee Somaliland.

Sheekh Barbaraawi ayaa sheegay in looga yeeray wasaaradda diinta ee Somaliland, isla markaana uu hayo caddeymaha eedeynta uu u jeediyay Ictisaam.

"Waxaan diyaar u ahay in aan gole loo dhan yahay ku soo bandhigo doodayda ku aaddan arrinkaas," ayuu yiri Sheekh Barbaraawi oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa.

Muxuu sheegay Barbaraawi?

Khudbadda Sheekh Barbaraawi ayuu ku dhawaad 9 daqiiqo uga hadlay xiriirka ka dhexeeya Ictisaam iyo Al-Shabaab. Waxa uu ku dooday in ururkaas la dagaallama dowladda Soomaaliya uu ka farcamay Ictisaam.

"Ilmo-galeenka Ictisaam ayuu Shabaab ka soo baxay. Ragga asaasay Shabaab waxa ay kamid ahaayeen Ictisaam. Isku fikir na way ahaayeen. Inta ay Shabaabku yiraahdaan bay oran jireen," ayuu yiri Sheekh Barbaraawi oo xaruntiisu tahay Hargeysa.

Waxa uu tilmaamay in Ictisaam ay ku eedeyn jireen Salafiyiinta uu kamid yahay inay u shaqeeyaan dadka aan Islaamka ahayn, isla markaana ay jihaadka diidan yihiin, arrintaas oo uu hadda caan ku yahay ururka Al-Shabaab.

Waxa uu sidoo kale in labada urur ay isku qabteen arrimo ku saabsan xukunka, halkaana uu khilaafkooda ka bilowday.

"Goorma ayay Ictisaam billaabeen inay Shabaabku caayaan? Waa marka ay xukunka isku qabsadeen. Xitaa way shireen. [Ictisaam] waxay yiraahdeen biciidki idinkuu idiin dhacay ee wax inaga siiya. Markii uu khilaafka sii xoogeystayna, qaar kamid ah [Ictisaam] ayaa waxaa laayay Shabaab," ayuu yiri Sheekh Barbaraawi.

Salafiyiinta ayaa aaminsan in dagaallada Muslimiinta dhexdooda ah ay yihiin kuwo "fidno" ah oo aanay dembi tahay in dhinac lala safto. Arrintaas ayaa keentay in Shabaab iyo ururada la fikirka ah ay u arkaan Salafiyiinta kuwo diiddan waxa ay u arkaan jihaadka.