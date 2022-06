Cagaf-cagafta cabsida ku abuurtay Muslimiinta dalka India

Dadka dhaliila siyaasadda dowladda ayaa sheegaya in burburintani aysan wax lug ah ku laheyn dhismaha oo sharci darro ah, balse dhaliilaha badan ee Jafeed uu ku hayo dawladda ay tahay arrinta keentay in qoyskiisa la ciqaabo.

Cagaf-cagaftu ma waxay baabi'inaysaa sharciga?

Dacwado ka dhan ah isticmaalka cagaf-cagafyada lagu duminayo hantida dadka ayaa sidoo kale loo gudbiyay maxkamadda sare ee dalkaasi, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in ay habboontahay in loo isticmaalo si waafaqsan sharciga ee aysan noqon aargoosi.

Wariye lagu magacaabo Alok Joshi ayaa sheegaya in "Yogi Adityanath wuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee cagaf-cagaf u adeegsada in lagu dumiyo guryaha qof dambiilaha ah, waxaana kii ugu horreeyay uu ahaa Vikas Dubey, oo lagu eedeeyay in uu dilay siddeed askari, kaddibna waxaa loo adeegsaday cagaf-cagaf loo adeegsaday in lagu weeraro siyaasiga lagu magacaabo Mukhtaar Ansari.