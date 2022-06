Salman Khan: Hal arrin haddii aan sameyn lahaa, xilligan waxaan ahaan lahaa awoowe'

37 Daqiiqadood ka hor

Hadda ka hor ayuu mar qirtay in haddii uu jacayl u ban dhigan lahaa gabar uu xilligan ahaan lahaa awoowe. Sidaasoo ay tahayna kama shalleysana in dareenkiisa uusan gabadhaas u bandhiganin.

Qeyb ka mid ahayd ciyaartaas oo Salman lagu xiray qalabka beenta garta ayey Kajol weydiisay in ay jirtay gabar uu hadda ka hor ka helay balse uusan naftiisa u oggolaanin in ay dareenkeeda soo bandhigato.

Khan ayaa isagoo su'aashaas ka jawaabayay shaaca ka qaaday in run ahaantii ay jirtay gabar uu ka helay hadda ka hor laakiin nasiib darro uusan jacaylkiisa u sheeganin.

Wuxuu intaas ku daray in sababta uu ugu sheegan waayay jacaylkiisa ay ahayd in uu ka cabsi qabay iney ku gacan seyrto ama ay diiddo.

"Saddex saaxiibbadeey ah ayaa xiriir jacayl lasoo sameeyay gabadhaas marar kala duwan. Markii dambena waxaa ogaaday in iyada lafteedu ay iga heshay," ayuu yidhi.

Isagoo aad u qoslaya ayuu sheegay in markii uu "15 ilaa 20 sano kaddib la kulmay gabadhii iyada ahayd uu ogaaday in ay ayeeyo noqotay".

Si kaftan ah oo qosol ku dheehan yahay ayuu u sheegay in haddii uu guursan lahaa uu sideeda oo kale u duqoobi lahaa.

Wuxuu markii ugu dambeysay kasoo muuqday filimkiisa Dabangg 3, oo soo baxay sanadkii 2019-kii. Haddana wuxuu dhammeystiray duubista filimkiisa cusub ee Radhey: Your Most Wanted Bha, kaasoo la filayo in uu dhawaan soo baxo.