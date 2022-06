Mucjiso: Nin qabri uu meydka gabadhiisa u qodayay ku dhex arkay wax yaab leh

Sarkaal booliska ka tirsan oo lagu magacaabo Abhinandan Singh ayaa wariyeyaasha u sheegay in cunugta yar uu helay nin tuulada daggan, xilli uu damacsanaa inuu aaso gabar uu isaga dhalay oo geeriyootay daqiiqado yar ka dib markii ay dhalatay.

Dadka u ol'oleeya in arrintaas lasoo afjaro ayaa sheega in dhaqanka ay bulshooyinka qaarkood heystaan ee wiilasha lagu doorbido uu sabab u noqday in la dilo malaayiin gabdho oo yaryar.