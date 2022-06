Baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay heshiiska qaadka ee Kenya

8 Daqiiqadood ka hor

Guuddoomiyaha oo wareysi gaar ah siiyay BBC-da Laanta Afkasoomaaliga ayaa sheegay in marka hore ay xukuumadda soo gasho heshiisyada caalamiga ah ka dibna baarlamaanka loo soo gudbiyo si ay u ansixiyaan.

Guddoomiyaha ayaa BBC -du weydiisay waxa kaga qorsheeysan heshiiska qaadka ee lagu in 5-ta bisha July lagu saxiixo magaalada Nairobi ee dalka Kenya.

Waxa uu ku jawaabay in haatan uusan ku degdegaynin arrimaha la xiriira heshiiskaasi:

"Arrimaha diblomaasiyadda Kenya iyo Soomaaliya waa inaga horreyeen oo sida lagu kalatagay ma naqaan sidaa darteed dib u eegis ayaan ku sameyn doonnaa oo hadda kuma degdegyno laakin mabdi'iyan waxaan kuu sheegeyaa haddii heshiis caalami la galo waa in baarlamanka uu ansixiyaa."

Kenya ayaa qarka u saaran inay dib u furto suuqa jaadka ee Soomaaliya iyadoo la filayo in heshiiska la saxiixo horraanta bisha Luulyo.

Wasiirka beeraha Peter Munya ayaa dhamaadkii toddobaadkan shaaca ka qaaday in wadahadalada u dhexeeya labada dal ay galeen qeybtii ugu dambeeysay iyadoo heshiis la filayo laba toddobaad gudahood.

Mamnuuciddaasi ayaa horseedday in suuqa maalinlaha ah ee qaadka uu lumiyo in ka badan 50 tan oo qaad ah oo markaas lagu qiimeeyay in ka badan 20 milyan oo shilinka Kenya ah oo dhiganta ku dhowaad 200 oo kun doolar.