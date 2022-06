Colaadda Itoobiya: "Meydadku waxay daadsan yihiin tuulooyinka oo dhan"

20 Daqiiqadood ka hor

Dad goob-joogeyaal ah oo BBC-da uga waramayay rabshado isir ku saleysan oo ka dhacay galbeedka Itoobiya ayaa sheegay in aysan u suurtagelin in ay badbaadiyaan nolasha dadkii halkaa lagu laayay oo gaarayay in kabadan 250 qof.