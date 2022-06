Bollywood: Muxuu yahay abaalka ka ilmeysiiyay Salman Khan ee xilligii uu shiidka ahaa uu u galay 'Balwaan'?

29 Daqiiqadood ka hor

Wuxuu ahaa mid [shaar] ay lacagtiisu aad u badan tahay. Ma awoodi karin wax ka badan shaar ama joog jiinis ah, markaas ayuu Suniel ogaaday in aanan lacag haysan, kaddib wuxuu ii haddiyeeyay shaar qaali ah. Wuxuu dareemay in aan boorsada eegayay."

Wuxuu markii ugu dambeysay kasoo muuqday filimkiisa Dabangg 3, oo soo baxay sanadkii 2019-kii. Haddana wuxuu dhammeystiray duubista filimkiisa cusub ee Radhey: Your Most Wanted Bha, kaasoo la filayo in uu dhowaan soo baxo.